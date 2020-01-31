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    31.01.2020 - 14:13 | | AA

    AB ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

    Avrupa Birliği (AB), 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

    AB ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

    Avro Bölgesi'nde GSYH 2019'un 4'üncü çeyreğinde 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1 arttı.

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi. 

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