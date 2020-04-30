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    HaberlerEkonomi Haberleri AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü
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    30.04.2020 - 12:32 | | AA

    AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü

    Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü.

    AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle ilk çeyrekte yüzde 3,5 küçüldü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı

    Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.

    Van gölünde drone ile tespit edilen kaçak avcılara ait ağlar ele geçirildiİnci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı sürerken Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde dronenin tespit ettiği bir seferde 20 ton balık avlayabilecek 800 metre uzunluğunda 2 adet manyat ağı ele geçirdi.
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