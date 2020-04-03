BİST89.5290,02EURO7,220,20USD6,691,17ALTIN347,611,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı
    ABONE OL
    03.04.2020 - 17:03 | | AA

    AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan ithal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki KDV ve gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

    AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

    Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 krizi nedeniyle özellikle hastanelerin çeşitli ekipmanlara ihtiyacı olduğunu anımsattı.

    Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı malzemelerin fiyatlarını daha makul hale getirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Von der leyen, "İthal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki bazı vergilerin bir süre için kaldırılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

    Von der Leyen, ithal solunum cihazı, test kiti, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara uygulanan KDV ve gümrük vergilerinin gelecek 4 ay için kaldırıldığını, ihtiyaç olması halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini vurguladı.

    AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, tıbbi cihazlara uygulanan çeşitli vergilerin bir süre askıya alınmasını talep etmişti. Alınan karar geriye dönük olarak 30 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.

    İletişim Başkanlığı'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotuİletişim Başkanlığı, corona virüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar'ın bugün yeni bölümü var mı? İşte 3 Nisan Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bu akşam var mı?

    Arka Sokaklar'ın bugün yeni bölümü var mı? İşte 3 Nisan Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bu akşam var mı?

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona'dan öldü! Cenazesini almaya kimse gelmedi...

    Corona'dan öldü! Cenazesini almaya kimse gelmedi...

    Sıradaki Haber