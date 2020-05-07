BİST98.8090.24 EURO7.76-0.08USD7.19-0.12ALTIN394.191.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB "kara para" listesini güncelledi
    ABONE OL
    07.05.2020 - 15:08 | | AA

    AB "kara para" listesini güncelledi

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeleri içeren listesini güncelledi.

    AB "kara para" listesini güncelledi

    AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan ülkeler listesine 12 ülkenin eklendiğini açıkladı.

    Buna göre, Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye, Yemen, İran, Kuzey Kore, Trinidad ve Tobago, Uganda ve Vanuatu'yu içeren listeye, Bahamalar, Barbados, Botsvana, Kamboçya, Gana, Jamaika, Mauritius, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Panama ve Zimbabve de ekledi.

    Listeden, Bosna Hersek, Guyana, Laos, Etiyopya, Sri Lanka ve Tunus ise çıkartıldı.

    Değişikliklerin, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapıyor.

      İETT durağında otobüs bekleyenlerin isyanıBaşakşehir Olimpiyat İstasyonunda uzun süre durakta beklemelerine rağmen otobüse binemediklerini söyleyen kalabalık, duruma tepki gösterdi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son depremler neler? Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? (7 Mayıs)

      Son depremler neler? Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? (7 Mayıs)

      Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

      Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

      24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

      24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

      20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

      20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

      Sıradaki Haber