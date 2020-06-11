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    HaberlerEkonomi Haberleri AB mahkemesinden numune ilaç kararı
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    11.06.2020 - 14:45 | | AA

    AB mahkemesinden numune ilaç kararı

    Avrupa Adalet Divanı, üreticilerin eczanelere reçeteli ilaç numunesi veremeyeceğine hükmetti.

    AB mahkemesinden numune ilaç kararı

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, numune ilaçlarla ilgili davayı karara bağladı.

    Mahkeme, ilaç üreticilerinin eczanelere reçetesiz ilaç numuneleri verebileceğine, reçeteli ilaç numunelerini ise veremeyeceğine karar verdi.

    Novartis firması Almanya'da eczanelere numune ilaç dağıtan Ratiopharm firmasına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

      Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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