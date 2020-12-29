‘AB pazarı açılınca büyük sıçrama yolda’

2019’da yaptığı ihracatla ilk sırayı Banvit alırken, Group Sagun bünyesindeki Kemal Balıkçılık ikinci, Hastavuk Gıda üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla Sahra Gıda, Şenpiliç, Kocaman Balıkçılık, MBH Gıda, Bu Piliç Gıda, Bahçıvan Gıda ve Dardanel Önentaş takip etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı ödül töreninde konuşan İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yaklaşık 2000 üyesi ile Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatının önemli bir bölümü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Japonya ve Çin

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde dünya ticaretinin 426 milyar dolar olduğunu belirten Sezer, “Türkiye’nin 2.4 milyar dolar ile dünya pazarından sadece yüzde 0.5 pay alması üzücü” dedi. Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamullerde dünya standartlarının çok üzerinde ürün ürettiğini kaydeden Sezer, “AB pazarı açıldığı takdirde sektör ihracatında büyük bir sıçrama yaşayacağız” diye konuştu. Türkiye’nin Japonya’ya kanatlı ürünler ile girmeyi başardığını belirten Sezer, şunları söyledi:

“Dev bir pazar olan Çin’e de girdik. Her iki pazarda da payımızı her geçen yıl artıracağız.”