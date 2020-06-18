BİST112.3061.23EURO7.700.04USD6.850.32ALTIN380.620.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
    ABONE OL
    18.06.2020 - 16:04 | | AA

    AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

    Avrupa Birliği (AB), Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

    AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

    AB Konseyi, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

    Buna göre, uzatılan yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor.

    AB'ye Kırım ve Sivastopol'dan ürün ithalatına izin verilmiyor. AB vatandaşları veya şirketleri, Kırım ve Sivastopol'dan emlak alamıyor ve bu bölgelerdeki şirketlere finansal hizmet sağlayamıyor.

    Kırım bölgesine ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı mal ve teknolojiler ihraç edilemiyor. Özellikle petrol, doğal gaz ve maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması engelleniyor. Bu sektörlere teknik destek verilemiyor.

    Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

      Maske takmakta direnen kadına ceza kesildiİstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne girişlerde maskesi olmayan vatandaşlar uyarıldı. Yasağa rağmen kimi vatandaşların maske takmamayı sürdürdüğü görüldü. Maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı talimatı! Bakan Koca duyurdu

      Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı talimatı! Bakan Koca duyurdu

      Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

      Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

      Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

      Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

      Son dakika: AK Partili Dağ açıkladı! DHKP-C'nin kasasının kimliği şoke etti

      Son dakika: AK Partili Dağ açıkladı! DHKP-C'nin kasasının kimliği şoke etti

      Sıradaki Haber