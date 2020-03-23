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    23.03.2020 - 21:01 | | AA

    AB ülkeleri corona virüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almaya karar verdi.

    AB ülkeleri corona virüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya aldı

     

    AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı gerçekleştirdi.

    Toplantı sonunda, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edilebilmesi için üye ülkelerin AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesini yürürlüğe sokma kararı aldığı bildirildi.

    İstikrar ve Büyüme Paktı, AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyor.

    Yürürlüğe giren madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.

    AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

    Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

    Eve gitmemek için yola uzandıAnkara'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen kişi evine götürüldü.
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