BİST88.904-0,20EURO7,34-0,31USD6,68-0,33ALTIN341,94-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB üye ülkelere 100 milyar euro ücret deseteği verecek
    ABONE OL
    02.04.2020 - 13:35 | | DHA

    AB üye ülkelere 100 milyar euro ücret deseteği verecek

    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Covid-19 salgınından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ücret indirimlerini tamamlamak üzere 100 milyar euro vereceğini açıkladı.

    AB üye ülkelere 100 milyar euro ücret deseteği verecek

    Von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Şirketler çalışanlarına, hiç kazançları olmadığı halde çalışanlarına, tam şimdi olduğu gibi ücret ödemeye devam ediyor. Şimdi Avrupa onları desteklemeye geliyor. Eğer şirketler, şimdi coronada olduğu gibi, dış şoklar nedeniyle çalışamaz durumda kalırsalar, işçilerini işten çıkartmamalılar" dedi.

    Von der Leyen, bu konudaki ilk desteği alan ülkenin İtalya olacağını ekledi.

    Von der Leyen, Çarşamba günü de, AB ülkelerini Covid-19 salgınıyla mücadelede desteklemek amacıyla, AB sınırları içinde kısa çalışma uygulamasına ilişkin bir düzenleme önerdi:

    "Bu Avrupa'nın eylem halindeki dayanışmasıdır! AB Komisyonu, İtalya ve İSpanya dahil, Covid-19 salgınından en çok etkilenen AB ülkelerine destek olabilmek için yeni kısa dönemli çalışma düzenlemesi (SURE - düzenlemenin adı) öneriyor. Bu düzenleme, kriz sürecinde milyonlarca iş kaybını önleyeceği gibi, kriz sonrası kısa süre içinde toparlanmamıza da yardımcı olacaktır."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başladı! İmamoğlu'ndan ilk açıklamaDünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi hangi suçları kapsıyor?

    Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi hangi suçları kapsıyor?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?

    Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yattı mı?

    Sıradaki Haber