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29.12.2020 - 22:43 | | AA

AB ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalayacak

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması yarın imzalanacak.

AB ve Birleşik Krallık ticaret anlaşması imzalayacak

 

AB Konseyi, Birleşik Krallık ile uzlaşılan ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın Avrupa Parlamentosu (AP) onayı henüz alınmadığı için 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmayı yarın imzalayacakları bildirildi.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda geçen hafta uzlaşı sağlamıştı.

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