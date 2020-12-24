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24.12.2020 - 19:04 | | AA

AB ve İngiltere anlaştı! Merkel uzlaşmadan memnun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

AB ve İngiltere anlaştı! Merkel uzlaşmadan memnun

 

Başbakan Angela Merkel yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu kaydederek, "AB ve Büyük Britanya'nın anlaşmaya varmalarından ve gelecekteki ilişkilerin açıkça düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, başmüzakereci Michel Barnier'e ve tüm ekibine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin anlaşma metnini detaylı şekilde inceleyeceğini aktaran Merkel, Almanya'nın müzakere sonucunu destekleyip desteklemeyeceğine hızlı şekilde karar vereceğini belirtti.

Anlaşma ile ilişkilerde yeni bir dönemin temelinin oluşturulduğunu ifade eden Şansölye, "Büyük Britanya, AB dışında Almanya ve AB için önemli bir ortak olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu anlaşmaya onay vermeli. Dönem başkanı olarak, anlaşmanın 1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Koronavirüste mutasyon) Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut."Bakan Koca: "Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı."Koca:"Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."
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