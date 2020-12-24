AB ve İngiltere anlaştı! Merkel uzlaşmadan memnun

Başbakan Angela Merkel yaptığı yazılı açıklamada, uzlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu kaydederek, "AB ve Büyük Britanya'nın anlaşmaya varmalarından ve gelecekteki ilişkilerin açıkça düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, başmüzakereci Michel Barnier'e ve tüm ekibine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin anlaşma metnini detaylı şekilde inceleyeceğini aktaran Merkel, Almanya'nın müzakere sonucunu destekleyip desteklemeyeceğine hızlı şekilde karar vereceğini belirtti.

Anlaşma ile ilişkilerde yeni bir dönemin temelinin oluşturulduğunu ifade eden Şansölye, "Büyük Britanya, AB dışında Almanya ve AB için önemli bir ortak olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi tüm AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu anlaşmaya onay vermeli. Dönem başkanı olarak, anlaşmanın 1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadesine yer verdi.