BİST101.6550.94EURO7.580.37USD6.98-0.05ALTIN382.14-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD ekonomisi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
    ABONE OL
    29.04.2020 - 16:42 |

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,8 daraldı

    ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.

    ABD ekonomisi ilk çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yüzde 4,8 daraldı

    ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı. Küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

    Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti. Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

    Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,8 arttı. Beklentiler bu verinin yüzde 1,4 artması yönündeydi.

    Piyasalar verileri fiyatlıyor

    Büyüme verisi öncesi 1,0842 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,0860'a yükseldi. Dolar/TL ise 6,9850'den 6,9768'e geriledi. Diğer taraftan, 1,718 dolardan işlem gören altının onsu 1,717 seviyesinde gerçekleşti. 23,93 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise verilerin ardından 24,53 dolardan işlem gördü.

    Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama! Gökyüzünden kül yağdıRusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak? 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılacak?

    YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak? 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılacak?

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Vali duyurdu! Bir karantinaya alındı

    Vali duyurdu! Bir karantinaya alındı

    Sıradaki Haber