ABD ile ticaretin merkez üssü Şikago

Türk şirketlerinin ABD’ye ihracat hacmini artırmak için harekete geçen TOBB, ABD’de Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) kurdu. Şikago’da kurulan Ticaret Merkezi, Türk işadamlarına ABD’de pazarlama ve lojistik gibi her aşamada yardımcı olacak, ABD ile Türkiye arasında hedef olarak alınan 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleşmesi için çalışacak.



Milliyet’in geçtiğimiz aylarda manşetinden duyurduğu Şikago TTM, Ticaret Bakanlığı ile oda ve borsaların desteğiyle Şikago kentinde açıldı. Online olarak internet üzerinden gerçekleştirilen açılışa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.



Sanayinin kalbi



Ankara ve Şikago’da eşzamanlı olarak düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Pekcan, “Şikago TTM’miz TOBB’a ricalarımla, Başkanım (Hisarcıklıoğlu) da beni kırmadı, TOBB öncülüğünde kuruluş sürecini tamamlamıştır” dedi. Pekcan, merkezde firmaların ürün ve numunelerini sergilemek, depolamak, müşterileriyle ilişkilerini yürütmek için ofislere sahip olduğunu, ihracatçılara hukuki ve mali danışmanlık da sağlandığını söyledi. Şikago TTM’nin, Şikago ve Illinois bölgesindeki potansiyelin değerlendirilmesi, ithalatçılarla bağlantıların kurulması ve tanıtıma imkan sağlayacağını anlatan Pekcan, “Şikago’nun bulunduğu Orta Amerika Bölgesi, Amerika kıtasının en büyük organize sanayi bölgesini, ABD’nin en büyük fuar ve sergi alanını, hava kargo taşımacılığı yoğunluğunda dünya üçüncüsü ve uçuş yoğunluğunda lider olan, otomotiv sektörünün kalbi Detroit’i ve pek çok büyük ölçekli üretim tesisini barındırarak ABD’de sanayinin kalbi konumunda” dedi.



2020’de koronavirüse rağmen, ABD’ye yönelik yüzde 13.5 artışla 10.1 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini, Türkiye’nin 2020’de ihracat rakamları rekor seviyede artan 44 ülke arasında ABD’nin başı çektiğini anlatan Pekcan, açılan TTM’nin de bu artış ivmesine destek vereceğini söyledi.



Şikago, dünyanın beşinci büyük metropol ekonomisi olması, ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olması ve Fortune 500 listesindeki 37 şirketin merkezine ev sahipliği yapması ile dikkat çekiyor. 300’den fazla şirketin de lojistik merkezi konumundaki kentin, TTC Chicago’nun kuruluşuyla birlikte Türk şirketleri için ABD’de yeni merkez üs olması bekleniyor.



Satıştan lojistiğe şirketlere destek



Hisarcıklıoğlu, “Proje ile ülkemizin makroekonomik hedefleriyle uyumlu olarak sanayicimizi ve ürünlerimizi yurtdışına taşımayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük pazarı olan ABD’de, stratejik bir merkez olan Şikago’da, O’hare Havalimanının hemen yanında 10 bin metrekarelik bir yer seçtik. Burada ofis depo gibi fiziki imkanların yanı sıra şirketlerimizin gerek duyacağı her hizmeti ABD’deki ekibimizle vereceğiz” diye konuştu. ABD ile iş yapmak isteyen işletmeleri TTM’ye davet eden Hisarcıklıoğlu, “Türk şirketleri için bir tek durak hizmet noktası olacak. Oradaki arkadaşlarımız şirket kuruluşundan, satış ve pazarlamaya, dağıtım ve lojistik işlerine kadar tüm işlerinde şirketlerimize yardımcı olacak. İşletmelerimiz isterse, onlara ABD’de profesyonel bir satış elemanı tahsis edeceğiz. Bu profesyoneller Türk ürünlerinin satılması için tüm ABD’yi dolaşacak” dedi.







