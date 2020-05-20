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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden ikinci çeyrekte yüzde 37,7'lik ekonomik daralma beklentisi
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    20.05.2020 - 00:11 | | AA

    ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden ikinci çeyrekte yüzde 37,7'lik ekonomik daralma beklentisi

    ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,7 daralacağını öngördü.

    ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nden ikinci çeyrekte yüzde 37,7'lik ekonomik daralma beklentisi

     

    CBO'nun raporuna göre, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan sosyal mesafe önlemleri ekonomik faaliyeti büyük ölçüde aksatarak iş kayıplarına neden oldu.

    Bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ekonomik tahminlerde güncellemeye gidilen rapora göre, ülke ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 37,7 küçüleceği, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 10,4 büyüyeceği tahmin edildi.

    ABD ekonomisinin 2020 yılı genelinde yüzde 5,6 daralması beklenirken, ekonominin 2021'de ise yüzde 4,2'lik büyüme gösterceği öngörüldü.

    Ülkedeki işsizliğe ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, işsizlik oranının bu yıl yüzde 11,5 ve gelecek yıl yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

    ABD'nin federal bütçe açığının ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketleriyle bu yıl 2,1 trilyon dolara, gelecek yıl ise 600 milyar dolara kadar artacağı öngörüldü.

    Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne katılan gençlerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz" dedi.
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