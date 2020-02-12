ABD, petrol fiyatı tahminlerini düşürdü

EIA'nın "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 61 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 55,5 dolar olacağı öngörülüyor.

Ocak 2020 raporunda, bu yıl Brent türü petrolün varil fiyatının 65 dolar, WTI tipi petrolün fiyatının da 59,5 dolar olması tahmin edilmişti.

Fiyat beklentilerindeki revizyonla ilgili olarak, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik büyüme endişelerine işaret edilirken, Çin'in petrol ithalatı ve küresel petrol tüketiminin bu yıl düşüş göstermesinin beklendiği vurgulandı.

ABD'nin üretim beklentisi aşağı çekildi

ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi de 100 bin varil azaltıldı. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ocak 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.