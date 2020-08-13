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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD, Slovenya ile "5G Temiz Ağ Güvenliği" için anlaştı
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    13.08.2020 - 16:52 | | AA

    ABD, Slovenya ile "5G Temiz Ağ Güvenliği" için anlaştı

    ABD ve Slovenya, "5G Temiz Ağ Güvenliği" için iş birliği protokolü imzaladı.

    ABD, Slovenya ile "5G Temiz Ağ Güvenliği" için anlaştı

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Avrupa turunun ikinci durağında Slovenya'nın Bled şehrinde Başbakan Janez Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Jansa ile “5G Temiz Ağ Güvenliği" için iş birliği protokolü imzalayan Pompeo, "Özgür uluslar, otorite tehditlerine karşı koyabilmek için beraber çalışmak zorunda." dedi.

    Pompeo, Slovenya'nın 5G ağı için Ericsson ile anlaştığını ve bu İsveç markasının Huawei'ye oranla çok daha güvenilir bir alternatif olduğunu belirterek, "Zaman, Çin Komünist Partisi ve bilgiyi kontrol etme çabalarının aleyhine işliyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Jansa ise ülkesinin gelecekte de ABD ile ortak çalışmalar yürütmekten büyük memnuniyet duyacağını söyleyerek, Slovenya'nın bilişim teknolojileri noktasında kendisini oldukça geliştirdiğini kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşen Pompeo'nun, Avrupa turunun üçüncü durağı olan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edeceği bildirildi.

    ABD'nin Huawei tepkisi

    Uzun zamandır 5G konusunda özellikle Avrupa'daki müttefikleriyle kendi ağlarını geliştirme çağrısında bulunan ABD yönetimi, Huawei şirketinin 5G ağlarının dışında tutulmasını talep ediyor.

    Dışişleri Bakanı Pompeo, 15 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirmişti.

    Pompeo ayrıca, 23 Temmuz’daki açıklamasında, "Huawei'ye masum bir telekomünikasyon firması gibi davranmayı bıraktık ve artık bu firmaya gerçek adıyla 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak hitap ediyor ve ona göre davranıyoruz." diye konuşmuştu.

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