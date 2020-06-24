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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü
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    24.06.2020 - 13:31 | | DHA

    ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü

    ABD'deki ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

    ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü

    Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 1.75 milyon varil birden yükseldi. Petrol stoklarını izleyen kamu kuruluşu ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin de (EIA) aynı döneme ilişkin verileri ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

    Verinin ardından, Ağustos teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.44 düşüşle 39.80 dolara, aynı vadeli Brent ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 42.19 dolara geriledi.

    ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi. Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğal gaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi. Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.

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