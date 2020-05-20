ABD ve AB’den virüsle mücadele hamleleri

Başkan Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’ne, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası’na ilişkin sunumunda, salgının finanasal piyasalar üzerinde de baskı yarattığını ve ekonomideki kredi akışını bozduğunu ifade etti.



500 milyar euro



Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Almanya ve Fransa’nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar euro’luk kurtarma fonu kurulması teklifini olumlu karşıladığını duyurdu.