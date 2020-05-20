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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD ve AB’den virüsle mücadele hamleleri
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    20.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ABD ve AB’den virüsle mücadele hamleleri

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.

    ABD ve AB’den virüsle mücadele hamleleri

    Başkan Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’ne, Kovid-19 ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası’na ilişkin sunumunda, salgının finanasal piyasalar üzerinde de baskı yarattığını ve ekonomideki kredi akışını bozduğunu ifade etti.

    500 milyar euro

    Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Almanya ve Fransa’nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar euro’luk kurtarma fonu kurulması teklifini olumlu karşıladığını duyurdu.

    İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
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