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12.01.2021 - 18:46 | | AA

ABD'de açık iş sayısı Kasım 2020'de beklenenden az düştü

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yılın kasım ayında piyasa beklentilerinden az düşüş göstererek 6 milyon 527 bine geriledi.

ABD'de açık iş sayısı Kasım 2020'de beklenenden az düştü

 

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2020 dönemine ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 105 bin azalarak 6 milyon 527 bine indi. Piyasa beklentilerinden az düşüş gösteren açık iş sayısının, 6,45 milyon olması öngörülüyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs itibarıyla artış göstermeye başlamış, ağustos ayında yaşadığı gerilemenin ardından eylül ve ekimde tekrar artış kaydetmişti. Açık iş sayısı, Ekim 2020'de 6 milyon 632 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, dayanıklı mal imalatı, bilgi ve eğitim hizmetleri alanında azaldı.

İşe alım sayısı ise geçen yılın kasım ayında 67 bin artarak 5 milyon 979 bine çıktı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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