BİST119.7981,23EURO6,570,02USD6,020,03ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de bir ilk yaşandı! 14 trilyon doları geçti...
    ABONE OL
    12.02.2020 - 00:06 | | AA

    ABD'de bir ilk yaşandı! 14 trilyon doları geçti...

    ABD'de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak ilk kez 14,15 trilyon dolara ulaştı.

    ABD'de bir ilk yaşandı! 14 trilyon doları geçti...

     

    Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2019'un 4'üncü çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

    Rapora göre, ABD'de hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçların artması etkili oldu.

    Amerikalıların borcu, 2019'un 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,4 artarak 14,15 trilyon dolara yükseldi.

    Söz konusu hane halkı borcu, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 193 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 601 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

    Konut borçları 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

    Amerikalıların en çok borçlandığı kalem konut kredileri oldu. Konut kredileri kaynaklı borçlar, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 120 milyar dolar arttı ve 9,56 trilyon dolara çıktı.

    Böylece, ülkedeki konut kredileri kaynaklı borç tutarı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

    Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,51 trilyon dolar ile öğrenci kredileri, 1,33 trilyon dolar ile otomobil kredileri ve 930 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

    Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 10 milyar dolar, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 16 milyar dolar ve kredi kartı borçları ise 46 milyar dolar artış kaydetti.

    Hatay sınırına askeri araç sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümde Hızır, Nasuh'u sopayla dövdü! - EDHO 157. yeni bölüm fragmanı...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümde Hızır, Nasuh'u sopayla dövdü! - EDHO 157. yeni bölüm fragmanı...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber