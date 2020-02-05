ABD'de dış ticaret açığı son 6 yılda ilk kez düşüş gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 11,9 artarak 48,9 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin ihracatı bu dönemde aylık bazda yüzde 0,8 artışla 209,6 milyar dolar olurken, ithalatı ise yüzde 2,7 artarak 258,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.