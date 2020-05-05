BİST98.738-0.11EURO7.690.05USD7.090.65ALTIN388.260.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 14,3 trilyon dolara ulaştı
    ABONE OL
    05.05.2020 - 20:06 | | AA

    ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 14,3 trilyon dolara ulaştı

    ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolar oldu.

    ABD'de hane halkı borcu ilk çeyrekte 14,3 trilyon dolara ulaştı

     

    Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

    Rapora göre, Amerikalıların borcu, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak 14,3 trilyon dolara yükseldi.

    Söz konusu hane halkı borcu, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 155 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 632 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

    Konut kredisi borçları 9,71 trilyon dolara yükseldi

    Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.

    Konut kredileri, Amerikalıların hane halkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi, ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 156 milyar dolar arttı ve 9,71 trilyon dolara çıktı.

    Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,54 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,35 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 890 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

    Söz konusu dönemde kredi kartı borçlarındaki 34 milyar dolarlık azalış dikkati çekti. Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 27 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 15 milyar dolar arttı.

    Pazarda sosyal mesafe kuralına uyulmadıİstanbul Esener’de kurulan semt pazarında zabıta tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Pazara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken sebze ve meyveleri elleriyle seçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görenler inanamadı! Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

    Görenler inanamadı! Anne kedi, yavru köpeği emzirdi

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    5 Mayıs İftar saati (vakti) kaçta başlıyor, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugün iftar (namaz) vakitleri

    5 Mayıs İftar saati (vakti) kaçta başlıyor, akşam ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 2020) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugün iftar (namaz) vakitleri

    Sıradaki Haber