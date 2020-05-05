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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de ISM imalat dışı endeksi 11 yılın en düşük seviyesinde
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    05.05.2020 - 18:00 |

    ABD'de ISM imalat dışı endeksi 11 yılın en düşük seviyesinde

    ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen ay 10,7 puan azalarak 41,8 değerine geriledi ve Mart 2009 döneminden bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

    ABD'de ISM imalat dışı endeksi 11 yılın en düşük seviyesinde

    Nisan ayına ilişkin ISM imalat dışı endeksi açıklandı. Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, nisanda önceki aya kıyasla 10,7 puan azalarak 41,8'e düştü.

    Mart 2009 döneminden bu yana en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda 36,8 değerini alması yönündeydi. Endeks, martta 52,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

    Bu dönemde ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 2 sektörde büyüme, 16 sektörde ise daralma yaşandığını ortaya koydu. Büyüme gösteren sektörler, kamu yönetimi ile finans ve sigortacılık oldu.

    Hizmet sektörü PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

    Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de nisan ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) açıkladı.

    Buna göre, nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 27'den 26,7 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI verisi, martta 39,8 olarak kaydedilmişti.

    ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

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