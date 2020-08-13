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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19'dan bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü
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    13.08.2020 - 16:09 | | AA

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19'dan bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada 963 bine gerileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü.

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19'dan bu yana ilk kez 1 milyonun altına düştü

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 8 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 228 bin kişi azalarak 963 bine geriledi.

    Kovid-19 salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 120 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 186 binden 1 milyon 191 bine revize edildi. Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 56 milyonu aştı.

    Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya kıyasla 86 bin 250 kişi azalarak 1 milyon 252 bin 750'ye düştü.

    Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 1 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 604 bin azalarak 15 milyon 486 bine geriledi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

    İşsizlik maaşı başvuruları, söz konusu tarihte zirveyi görmesinin ardından geçen haftaya kadar 1 milyonun üzerinde seyretmişti.

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