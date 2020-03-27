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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de kişisel gelir ve harcamalar şubatta arttı
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    27.03.2020 - 16:02 | | AA

    ABD'de kişisel gelir ve harcamalar şubatta arttı

    ABD'de kişisel gelirler, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 artış gösterdi.

    ABD'de kişisel gelir ve harcamalar şubatta arttı

    ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede kişisel gelirler yılın ikinci ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Ocak ayında da yüzde 0,6 artış kaydeden veriye ilişkin şubat ayı beklentisi yüzde 0,4 artması yönündeydi.

    Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da şubatta aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.

    Bu dönemde, ülkedeki kişisel tüketim harcamaları, piyasa beklentileriyle paralel bir seviyede gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları ocak ayında da yüzde yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

    Çekirdek veri beklentinin üzerinde

    Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,8 arttı.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,8 yükseldi ve yıllık değişim piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

    Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine ilişkin piyasa beklentisi, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,7 artması yönündeydi.

    Analistler, kişisel gelir ve harcamaların yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle önümüzdeki aylarda düşüş göstermesini bekliyor.

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