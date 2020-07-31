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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de tüketici güveni temmuzda beklentileri karşılayamadı
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    31.07.2020 - 17:53 | | AA

    ABD'de tüketici güveni temmuzda beklentileri karşılayamadı

    ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,6 puan azalarak 72,5 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

    ABD'de tüketici güveni temmuzda beklentileri karşılayamadı

    Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

    Buna göre, tüketici güveni haziranda bir önceki aya kıyasla 5,6 puan azalarak 72,5 değerine geriledi. Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi aşağı yönlü revize edilirken endekse ilişkin öncü veri, 73,2 olarak açıklanmıştı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren mayıs ve haziranda ise toparlanma kaydeden verinin, temmuzda 73 değerini alması öngörülüyordu.

    Kovid-19 vakalarındaki artışla temmuzda düşüş kaydeden endeks, haziran ayında ise 78,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26,3'lük azaldı.

    ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık 4,3 puan azalışla 82,8'e düştü. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 6,4 puan azalarak 65,9'a indi.

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