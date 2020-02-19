ABD'de üretici fiyat endeksi beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin üretici fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. Ekim 2018'den bu yana en büyük yükselişini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklentileri geride bırakan endeks, ocakta bir önceki ayın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 arttı. Endeksin yıllık bazda kaydettiği artış da Mayıs 2019'dan bu yana görülen en yüksek yıllık artış oldu. Piyasalar, üretici enflasyonunun da yıllık bazda yüzde 1,6 artmasını bekliyordu.

Üretici fiyatlarının artmasında, sağlık ve konaklama gibi hizmetlerin fiyatlarındaki artış belirleyici rol oynadı.

Çekirdek ÜFE de beklentileri geride bıraktı

Söz konusu dönemde, değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,5 artış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık ve yıllık beklentiler, sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 1,3 olarak belirlenmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.