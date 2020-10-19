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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'den 6 şirkete 'İran ile iş birliği' yaptırımı
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    19.10.2020 - 23:08 | | AA

    ABD'den 6 şirkete 'İran ile iş birliği' yaptırımı

    ABD yönetimi, yaptırım listesindeki İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 6 uluslararası firmaya da yaptırım uygulandığını duyurdu.

    ABD'den 6 şirkete 'İran ile iş birliği' yaptırımı

     

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

    İran'ın, IRISL lojistik şirketini balistik ve nükleer füze geliştirmede ihtiyaç duyduğu materyallerin temin edilmesi için kullandığını belirten Pompeo, söz konusu firmayı haziran ayında yaptırım listesine ekleyerek diğer firmaları IRISL ile iş yapmamaları konusunda uyardıklarını aktardı.

    Pompeo, buna rağmen Çin merkezli Reach Holding Group, Reach Shipping Lines, Delight Shipping Co, Gracious Shipping Co, Noble Shipping Co ve Supreme Shipping Co şirketlerinden oluşan 6 firma ve iki kişiye "İran'a bilerek mal ve hizmet tedariğine devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını belirtti.

    ABD, Haziran ayında IRISL ile Çin Şangay merkezli muadili E-Sail firmasını yaptırım listesine aldıklarını açıklamış, söz konusu firmaların, İran'ın balistik füze araştırmalarıyla bağlantılı materyal temininde kullanıldığını, bu nedenle yaptırım uygulandığını duyurmuştu.

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