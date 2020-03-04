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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD’den İsrail’e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satışı
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    04.03.2020 - 01:46 | | AA

    ABD’den İsrail’e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satışı

    ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı, Fas’a ise 239 milyon dolar değerinde ağır askeri iş makinesi satışına onay verdi.

    ABD’den İsrail’e 2,4 milyar dolar değerinde tanker uçağı satışı

     

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Dış Askeri Satış kapsamında 2,4 milyar dolar değerinde 8 KC-46 tipi tanker uçağının satışına onay verilmesini kararlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, satışla ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtildi.

    Ajanstan yapılan bir diğer açıklamada ise Fas’a 239 milyon dolar değerinde 25 adet “HERCULES” olarak bilinen M88-A tipi askeri iş makinesinin satışına onay verildiği kaydedildi.

    Satış sürecinin tamamlanması için ABD Kongresinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

    Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
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