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03.12.2020 - 19:26 | | AA

ABD'den kimyasal araştırmalar yapan İranlı kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütüne (SPND) bağlı, kimyasal silah araştırmalarında yer alan bir kuruluş ve direktörünü yaptırım listesine aldı.

ABD'den kimyasal araştırmalar yapan İranlı kuruluşa yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Shahid Meisami Grubu ve grubun başında yer alan Mehran Babri'ye yaptırım uygulanacağı bildirildi. Söz konusu kuruluşun SPND'ye bağlı olduğu ve ülkenin kimyasal silah araştırmalarında yer aldığı aktarıldı. SPND'nin 2014'te İran rejiminin kitle imha silahlarının yaygınlaştırılmasıyla bağlantılı olarak yaptırım listesine alındığı anımsatıldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran’ın kitle imha silahları geliştirmesinin komşularını ve küresel güvenliği tehdit ettiğini ifade ederek ABD'nin İran rejiminin kimyasal silah geliştirme çabalarına karşı koymaya devam edeceğini kaydetti.

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