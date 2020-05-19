BİST101.9832.22EURO7.48-0.40USD6.82-0.95ALTIN381.00-0.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay
    ABONE OL
    19.05.2020 - 14:29 | | AA

    AB'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

    AB'den "100 milyar avroluk ücret destek programına" onay

    AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı.

    Buna göre,üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek.

    Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

    Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.

    Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek.

    Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.

      Türk Hava Yolları'nın 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladıTürk Hava Yolları'nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi!

      İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi!

      Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

      Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

      Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

      Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

      En anlamlı Kadir Gecesi mesajları (2020) Kadir Gecesi mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

      En anlamlı Kadir Gecesi mesajları (2020) Kadir Gecesi mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

      Sıradaki Haber