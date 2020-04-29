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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 desteği
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    29.04.2020 - 15:06 | | AA

    AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 desteği

    Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar avroluk mali destek verileceğini duyurdu.

    AB'den Batı Balkanlara Kovid-19 desteği

    AB Komisyonu, AB ve Batı Balkan ülke liderlerinin 6 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapacakları toplantı öncesi bölgeye yönelik ekonomik destek paketi hazırlandığını açıkladı.

    Buna göre, Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'a salgınla mücadele için yardım edilecek.

    Avrupa Yatırım Bankası (EIB), söz konusu ülkelerdeki kamu yatırımlarına 1,7 milyar avro kredi verecek.

    Batı Balkan ülkelerinin ödemeler dengelerine yardımcı olmak için 750 milyon avro makro finansal destek sağlanacak.

    Bölgede salgından etkilenen özel sektör şirketlerine 455 milyon avroluk mali kaynak aktarılacak.

    Ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendirmek için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından 389 milyon avro tahsis edilecek.

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