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    28.04.2020 - 13:56 | | AA

    AB'den Fas'a Kovid-19 tedbirleri kapsamında 139 milyon avro uzaktan eğitim desteği

    Avrupa Birliği (AB), Fas'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim çalışmaları için 139 milyon avro destek sağladı.

    AB'den Fas'a Kovid-19 tedbirleri kapsamında 139 milyon avro uzaktan eğitim desteği

    AB Rabat Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rabat Temsilcisi Claudia Wiedey'in bağış sözleşmesini imzaladığı ifade edildi.

    Tüm dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiği bir dönemde eğitimin, toplumların kalkınmaları için önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, toplumsal entegrasyonlarını sağlayabilmek ve meslek sahibi olabilmeleri için gençlere gerekli imkanların sağlanmasının elzem olduğu belirtildi.

    Bu konuda herhangi bir ihmalin, gelecekte tehlikeli sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, AB'nin 27 Mart'tan bu yana Fas'a virüsle mücadele kapsamında 450 milyon avro yardım sözünü tuttuğu aktarıldı.

    Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 162 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 4 bin 120'ye, iyileşen sayısının 695'e yükseldiğini duyurmuştu.

    İstanbul'daki ev partisi polis baskınıyla sonlandı: 10 gözaltıBağcılar’da bir rezidansta corona virüs önlemlerini hiçe sayarak parti yapıp sosyal medyada paylaşan 2’si kadın 10 kişi, polis ekiplerinin baskını sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslara Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesilerek adli işlem yapıldı. Partideki iki kardeşin önceden Adnan Oktar’ın programına katıldıkları ortaya çıkarken sanatçı Yusuf G.’nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
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