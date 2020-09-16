ABD’ye 2.2 milyar dolar ödeyecek

Şirket, ürettiği dizel otomobil ve van’larının emisyon sınırlarını aşmıyor gibi gösteren yanıltıcı yazılım kullandığı için soruşturmaya uğramıştı.

Daimler ve Mercedes-Benz USA LLC birimi, ABD’de sattığı 250 bin dizel otomobil ve hafif ticari araç dolayısıyla karşı karşıya olduğu idari soruşturma ve çevre zararları üzerinde taraflarla anlaşma sağladığını 13 Ağustos’ta açıklamıştı.



Daimler, ağustosta ABD’ye 1.5 milyar dolar ödeyeceğini, otomobil sahipleriyle yapılan anlaşmanın da bunun üzerine 700 milyon dolara mal olacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca anlaşmayı yerine getirmek için de yaklaşık 500 milyon euro masraf yapacağını bildirmişti. Mahkeme belgelerine göre Daimler kirlilik yaratan 250 bin aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3.290 dolar ödemeyi kabul etti.