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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD’ye 2.2 milyar dolar ödeyecek
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    16.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ABD’ye 2.2 milyar dolar ödeyecek

    Alman otomobil üreticisi Daimler AG, ABD’nin dizel motor emisyon beyanlarında usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD’de sattığı 250 bin aracın tamiri için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

    ABD’ye 2.2 milyar dolar ödeyecek

    Şirket, ürettiği dizel otomobil ve van’larının emisyon sınırlarını aşmıyor gibi gösteren yanıltıcı yazılım kullandığı için soruşturmaya uğramıştı.
    Daimler ve Mercedes-Benz USA LLC birimi, ABD’de sattığı 250 bin dizel otomobil ve hafif ticari araç dolayısıyla karşı karşıya olduğu idari soruşturma ve çevre zararları üzerinde taraflarla anlaşma sağladığını 13 Ağustos’ta açıklamıştı.

    Daimler, ağustosta ABD’ye 1.5 milyar dolar ödeyeceğini, otomobil sahipleriyle yapılan anlaşmanın da bunun üzerine 700 milyon dolara mal olacağını açıklamıştı. Şirket ayrıca anlaşmayı yerine getirmek için de yaklaşık 500 milyon euro masraf yapacağını bildirmişti. Mahkeme belgelerine göre Daimler kirlilik yaratan 250 bin aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3.290 dolar ödemeyi kabul etti.

    Yangında dumanların arasında kalan yavru köpek kurtarıldıGaziantep'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların arasında kalan yavru köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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