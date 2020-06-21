Açık havada festival rüzgârı

Salgın sonrası dönemde açık hava etkinliklerinin öne çıkması bekleniyor. Festivaller için önlemlerini aldıklarını belirten sektör temsilcileri, biletlerde çok fazla fiyat artışı olmayacağını söylüyor. Bazı festivallerde kapalı alanlarda da etkinliklerin olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, bu alanlar için de seans ile alım yapılabileceğini ifade ediyor.

Yeni projeler yolda

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, açık hava festivallerinin bu dönemde daha çok tercih edileceğini belirtti. Kapalı mekan etkinliklerinde talep düşüklüğünü normal kabul etmek gerektiğini söyleyen Sesli, “Dünyadaki örnekleri, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönetmeliklerini itinayla çalışıyoruz. Festivallerde nakit para ve alışverişi kaldırıyoruz” dedi. Kapasiteleri gözden geçirdiklerini belirten Sesli, “Çoklu kullanım malzemelerini tekli kullanım ile değiştiriyoruz. Konuk kabulünü ise dezenfeksiyon uygunluğu olan kapılardan yapmayı planlıyoruz. Elle arama yapılmayacak, farklı güvenlik protokolleri uygulanacak” diye konuştu.

Kültür, müzik, yeme içme alanında beş yeni projeyi 2020 son çeyreğinde ve 2021’in ikinci ve üçüncü çeyreği için açıklayacaklarını da dile getiren Sesli, mevcut projeleri olan İstanbul ve Ankara Kahve festivallerinin, Reformist, İstanbul Comics And Art Festivali ise 2020 Eylül’ü ve 2020 Kasım’ı arasında yapmak için çalıştıklarını kaydetti. Sesli, İstanbul Coffee Festival’de katılımcı sayısını da yüzde 50 azalttıklarını belirtti.

Makul fiyat politikası

Sesli, tüm dünyada sektör olarak 1 trilyon dolarlık ciro ve iş kaybının netleştiğini belirtti. Sesli, festival biletlerinin fiyatlarına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

“Durumu bahane ederek haksız zenginleşme sağlayacak bir artış olmayacağız. Tutarlı ve de içerik olarak sunulanın karşılığında sağlıklı ve makul bir fiyat politikamız var.”

Seansla alım

Grapevent’in sahibi Beyza Şığva, yeni dönemde açık hava festivallerinin öne çıkacağını söyledi.

Şirket olarak açık havaya ağırlık vereceklerini beliren Şığva, “Festivallerde kapalı alanlar da oluyor. O bölümler için de seansla içeri alma gibi bir planımız var. Bu yönde duyurularda da bulunacağız” diye konuştu. Bilet satışı yapan firmalarla da görüştüklerinde festivallerin 2020 yılın son çeyreğine ertelendiğini dile getiren Şığva, “Biletlerde fiyat artışından ziyade indirimli satmayı düşünüyoruz. Bu konuda fedakarlık bizde olacak” dedi.

Rallide de sosyal mesafeye dikkat

TransAnatolia Rally Raid yarışı da 15-22 Ağustos arasında düzenlenecek. TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yarışlar başlamadan katılımcılar ve organizasyon ekibinin Kovid-19 testinden geçeceğini söyledi. Açık alanda gerçekleşen etkinliklerin daha şanslı olduğunu belirten Büyükpınar, “Açık alanda gün içinde temas alanlarında sosyal mesafe kuralları uygulanacak ve tüm organizasyon alanları yoğun olarak dezenfekte edilecek. Kamplar da bu tedbirler kapsamında hazırlanacak. İdari ve teknik kontroller iki güne çıkarılacak ve katılımcılar randevu ile kabul edilecek. Seyircilerin ve ziyaretçilerin servis alanlarına girişlerine izin vermeyeceğiz” dedi.