Agi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Agi Nasıl Hesaplanır?

Çalışan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiye bağlı olarak, devletten vergi indirimi alması asgari geçim indirimi şeklinde ifade edilir. Böylece devlet çalışan kişilerin alacak olduğu vergiden belli bir miktar düşer ve bundan feragat eder.



AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?



Asgari ücret baz alınmak suretiyle kişinin aldığı ücret ile beraber bakmakla yükümlü olduğu insan sayısına göre AGİ hesaplaması yapılmaktadır. Bu hesaplama aslına bakılırsa standart olarak verilir. Hem bekar olan kişiler hem de evli olan insanlar bu vergi indirim dilimine girebilmektedir. Ancak evli olup eşi çalışmayan ve kaç tane çocuğu olduğuna uygun şekilde asgari geçim indirimi hesaplaması ele alınır. Ayrıca çocuk sayısına ve sıralamasına bağlı olarak, farklı yüzdeler üzerinden bu hesaplama gerçekleşir.



En Basit Yöntem ile AGİ Nasıl Hesaplanır?



AGİ hesaplaması yapılırken eşin çalışmaması ve çocuklar ile beraber evli veya bekar duruma göre hesaplama yapılır. Mesela bir ve ikinci çocuk için %7,5 oranında indirim yapılırken 3 veya 4 çocuk için ila %5 gibi indirimler söz konusudur. Bu doğrultuda vergi gelir oranı ve çalışanın kendisi için AGİ oranı ele alınmak suretiyle işlem gerçekleşir. Ancak en basit yöntem ile bu oranı hesaplayabilmek için, AGİ hesaplama aracı kullanılabilir. Bu durum asgari brüt ücret üzerinden ele alınır ve buna göre hesaplama gerçekleşir.



AGİ Hesaplama



Yasal bir süreç içerisinde vergi diliminde olan birçok kişi için AGİ büyük bir öneme sahiptir. Zira boy hesaplama aylık ve yıllık olarak ciddi noktada önemli bir kazanç sağlar. Devletin çalışan kişiler için bakması gerektiği insanlar üzerinde yaptığı vergi indirimi şeklinde öne çıkar. Basit bir yöntem ile yukarıdaki unsurlardan herhangi birini kullanmak suretiyle hesaplama yapmak mümkün. Bu doğrultuda tüm kriterleri ele alınarak hesaplama aracı üzerinden işlem yapılabilir.