Ağlar denize fora Vira Bismillah

Koronavirüs salgını ve bereketsizlik nedeniyle 15 Nisan’dan önce kapanan balık avı sezonu bugün başlarken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı yaklaşık 20 bin balıkçı teknesi ‘Vira Bismillah’ dedi. Beş aylık aradan sonra ağlarını doldurmak isteyen balıkçılar, Türk mutfağının vazgeçilmezi başta hamsi, istavrit ve palamut gibi türleri yakalamak istiyor.

Geçen sezondan tür ve miktar anlamında istediklerini bulamayan balıkçılar, 227 gün boyunca deniz ve iç sulara yeniden ağlarını bırakacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyı balıkçılarının olta ve ağlarına takılan palamut, sezonun daha çok iri balık palamutla geçeceğinin habercisi oldu. Hamsi ve istavritin az görülmesini hava sıcaklığına bağlayan balıkçılar, yasadışı avcılığın önlenmesi ve iklim değişikliğine önlem alınmasını da istedi. Yeni sezonda palamut beklentisi olduğunu söyleyen İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, geleneksel ve kıyı balıkçığına gereken önemin verilmediğini belirterek, ”Gelen bilgiler palamudun umut verdiği yönünde. Koronavirüs kötü geçirdiğimiz sezona bir darbe daha vurdu. Ama balıkçılık azaldığı için palamudun yavrulamasını da sağladı. Palamuttan aldığımız umudu, hamsi ve istavrit için söyleyemeyiz. Sıcaklık artışı bizi düşündürüyor. Tekir ve barbunun olacağını da düşünüyoruz. Yasadışı ve kayıtsız avcılığın önlenmesini istiyoruz” dedi.

Lüfer umudu yok

Türkiye’nin en büyük balıkçı köylerinden olan ve İstanbul Sarıyer’de bulunan Garipçe’nin Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ayhan Arslan da, palamudun umut verdiğini söyledi. 120 balıkçının üye olduğu balıkçılar adına konuşan Arslan, “Eskisi gibi balık göç etmiyor. Yine de palamudun olacağını düşünüyoruz. Ama umduğumuzdan daha küçük. Şimdilerde 30 santim civarında olması gereken palamut ne yazık ki 20 santim civarında. Küçük olacağı izlenimini verdi. . Palamut olacağı için hamsi ve istavritin az çıkacağı kesin diyebiliriz. Çinekop da varlığını belli etti ama umudumuz palamutta. Lüfer hiç umut vermedi. Oysa lüferin olması hem balıkçıyı hem balık severi çok memnun ederdi. Eski günlerdeki gibi lüfer tutmayı özlüyoruz” diye konuştu.

Akdeniz’de 15 Eylül’de

Su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde 1 Eylül’de, Akdeniz’de ise 15 Eylül’de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021’de sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek. Bu av sezonunun öncü göstergelere göre avcılık açısından verimli geçmesi bekleniyor.

Bu yılın gözdesi palamut

Geçen yıl ihracatta 1 milyar dolarlık sınırı aşarak moral bulan su ürünleri sektörü, denizlerde avlanma sezonuna umutlu başladı. Bu yıl bol balık olacağını ve tezgahların dolacağını belirten TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, bu yılın gözdesinin palamut olacağını söyledi. Sagun, “Geçen yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise denizlerden bol miktarda palamut bekliyoruz. Hem de görülmemiş bir şekilde palamut olacak. Hopa’dan İğneada’ya kadar Karadeniz palamut dolu” dedi.

TÜİK verilerine göre de Türk su ürünleri sektörünün 57 bin kişiye doğrudan olmak üzere 350 bini aşkın insana istihdam sağladığına da değinen Sagun, “Biz dünyaya balık satıyoruz ancak yıllık kişi başına balık tüketimimiz hala 6-8 kilogram arasında. Bu rakam AB’de ortalama 24, ABD’de 28, Japonya’da ise 75 kilogram seviyesinde” diye konuştu. Sagun, pandeminin sağlıklı besinin ve dolayısıyla balığın önemini daha da artırdığını vurguladı.

‘Ağlarınız dolu çıksın’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı’nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu’nun Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen yavru balıkları denize bıraktı. Tüm balıkçılara bereketli ve başarılı bir sezon dileyen Erdoğan, “Balıkçılarımız ‘vira bismillah’ diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar, aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı teknelerinden birine binerek başarılı bir sezon diledi.