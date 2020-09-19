Ahilik Haftası’nda tekno çağrı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde kurdukları dijital altyapıların esnaf ve sanatkarların işlerini kolaylaştıracağını, ayrıca girişimcilik, e-ihracat ve e-ticaret konularında ücretsiz online eğitimler verdiklerini belirterek, “Tüm esnaf, sanatkar kardeşlerimi ve tüm vatandaşlarımızı bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Pekcan, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen 33. Ahilik Haftası kapanış töreninde, pazartesi gününden bu yana devam eden Ahilik Haftası etkinlikleriyle 800 yıllık geleneğin yad edildiğini belirtti. Bu kültürün nimetlerini sonraki nesillere en güzel biçimde aktarmayı sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Pekcan, “Ahilik geleneğimiz, her şeyden önce Türk-İslam tarihi ve Türklerin Anadolu’ya kök salması bakımından tarihi öneme sahiptir. Ahilik teşkilatı bir ekonomi teşkilatı olmanın ötesinde atalarımızın Anadolu’yu kalıcı bir yurt ve Türk vatanı haline getirmesine katkı sağlamıştır” diye konuştu.

Daha iyi hizmet

Ticaret Bakanlığı olarak esnafa mümkün olan en etkin hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:

“Esnafımızın, sanatkarımızın, iş insanlarımızın yeni nesil teknolojiyle tanışması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Esnaflarımıza yönelik iş ve işlemlerin büyük bölümü e-Devlet kapısı ile entegre biçimde çalışan Esnaf Bilgi Sistemi üzerinden sağlanmaktadır. Son dönemde yaptığımız yeni yatırımlarla bu sistemimiz altında Coğrafi Bilgi Sistemini de kurduk ve Esnaf Rehberi Mobil Uygulamasını devreye aldık.”

Ayrıca, esnaf odalarının işlemlerini kolaylaştırıcı ve esnafa daha iyi hizmet sağlamalarına yarayacak yeni dijital altyapıları da hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti:

“Bakanlık olarak, girişimcilik, e-ticaret ve ihracat konularında ücretsiz online eğitimler veriyoruz. Tüm esnaf, sanatkar kardeşlerimi ve tüm vatandaşlarımızı bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyorum.”

Kaynaklar seferber edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi şartlarındaki esnafın mali durumlarının desteklenmesi için de gerekli tüm kaynakların seferber edildiğini de sözlerine ekledi.

Ödemeler ertelendi

Halkbank kredilerine de değinen Bakan Pekcan şöyle konuştu: “Esnafımızın taksitleri nisan, mayıs ve haziran için 3 ay süreyle faizsiz ertelenmişti. 374 bin 674 esnafımız faydalandı, 3 milyar liranın üzerindeki krediyi erteledik. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait taksitleri de üçer ay süreyle ertelenmiştir. Yine bu dönemde Halkbank tarafından hayata geçirilen ‘İşletme Kredisi’ kapsamında bugüne kadar 18.1 milyar lira faiz indirimli kredi sağlandı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızca KDV ve stopaj indirimi sağlanmıştır.”

Konuşmaların ardından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a yılın Ahilik Hizmet Ödülü verildi ve şed kuşatıldı. Ayrıca yılın Ahisi Mahmut Recai Purutoğlu, yılın kalfası Barış Kahvecioğlu ve yılın çırağı Ahmet Durmaz’a da ödül verildi.