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    20.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ahilik Hizmet Ödülü Arslan’a

    Esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü’nün sahibi oldu. Kırşehir’de düzenlenen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ahilik Hizmet Ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi.

    Ahilik Hizmet Ödülü Arslan’a

    Ahilik kültürünün, esnaf teşkilatlanmaları geleneğinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Arslan, bu geleneği yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak üzere çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

    “Esnafın bankası olarak, müşterilerimize hem maddi destek hem de moral ve güvence vermek için çalışıyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız krediler içinde esnaf ve sanatkârlarımızın payı yüzde 22 oldu. Esnaf Destek Paketi kapsamında 735 bin esnafımıza 18.2 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 550 bin esnafımıza da 10.4 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, esnaf ve sanatkârlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinin önce nisan, mayıs ve haziran aylarında daha sonra temmuz, ağustos ve eylül aylarında ödenmesi gereken kredi taksitlerini üç ay süreyle erteledik.”

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