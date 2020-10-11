Aile tipi yatlar görücüye çıkıyor

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize edilen CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 13 - 18 Ekim tarihleri arasında MarinTurk Marina/Pendik’te, 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. 5 bin ile 50 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki deniz araçlarının sergileneceği fuara 20 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Dünya markalarını temsil eden firmalar ile önde gelen yerli üreticilerin yer alacağı fuarda, pandemi sürecinde izole tatil gereksinimi nedeniyle yoğun ilgi gören 12 - 25 metrelik aile tipi yatların yanı sıra diğer yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarları tanıtılacak. 100’ün üzerinde firmanın 500’ü aşkın markasına dair deniz araçlarını sergileyeceği fuar, son model tekne lansmanlarına da sahne olacak.

HES kodu zorunlu

Fuarda pandemi nedeniyle bir dizi önlem de alındı. Buna göre, fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Girişlerde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.