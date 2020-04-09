Akaryakıt istasyonlarından flaş teklif!

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Türkiye'de corona virüs nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısında hızlı bir düşüş yaşandı. Hal böyle olunca Akaryakıt istasyonlarına uğrayan araç sayısı azaldı. Buna göre akaryakıt istasyonları çalışma saatlerinde değişikliğe gitmek istiyor. Daha önce 24 saat hizmet veren istasyonların nöbetçi istasyon uygulamasına geçmesi gündemde.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası Başkanı Ferruh Temel Zülfikar şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki akaryakıt istasyonları olarak 24 saat çalışıyoruz. Çalışma saatindeki değişikliğimizi gerekli kuurmlara ilettik.

Türkiye'de trafiğe çıkan araç sayısı çok fazla azaldı. Taksiler tek-çift plaka uygulamasına gitti. Hiç araba olmayan bir ortamda akaryakıt istasyonlarının 24 saat çalışması tamamen maliyet.

Şöyle bir öneride bulunduk. Nöbetçi istasyon uygulaması olmasını istiyoruz. Biz bunu çok rahat çözebiliriz. Her semte bir veya iki istasyon açık tutulacak. Bu uygulamayı işletmelerde istiyor.

31 ilin ulaşımı kapandı. Ulaşımın kapalı olduğu dönemde şehirler arası istasyonların açık olması mantıksız. Gece zaten trafik yok denecek kadar az. Bu dönemde müsrif olmamamız lazım. Bu dönemde işçi çıkarımı gibi durumda söz konusu olmayacak tüm işçilerimizle çalışacağız. Şu anda bazı işçilerimizi ücretli izne gönderiyoruz.