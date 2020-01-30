Akfen otellerinde tarihi doluluk yaşandı

Türkiye’de Akfen GYO’ya ait 2 bin 477 odaya sahip 15 otelin 2019’daki doluluk oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 69 olarak gerçekleşti. Söz konusu 15 otelde 2019’un Ocak-Aralık döneminde odabaşına fiyat yabancı kur cinsinden yüzde 6 artışla 36 euroya ulaştı. Otellerde TL cinsinden odabaşına fiyat yüzde 18 artarak en yüksek seviye olan 226 liraya dayandı.

Akfen GYO’nun Türkiye ve Rusya’da toplam oda sayısı 3 bin 342 olan 19 otelindeki doluluk oranları da yine tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 67’ye çıktı. Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, “Türkiye’de son yıllarda turizmde yaşanan istikrarlı büyüme gelirlerimizin ve otellerimizin değerlerinin artmasına çok olumlu katkı sağladı. Bu artışların 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.