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31.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Akfen, yenilenebilir enerjiyi hızlı artırdı

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim 2020 yılında rekor kırarken, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerindeki yıllık yeşil enerji üretimi geçen yıla göre yüzde 45 artışla 1.730 GWh’e çktı.

Akfen, yenilenebilir enerjiyi hızlı artırdı

570 bin hanenin enerjisi Akfen santrallerinden karşılandı. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, 2020 yılında rüzgâr ve güneşteki hava şartlarının enerji üretimine uygunluğunun yanı sıra devreye aldıkları yeni yatırımlar ile önemli bir büyümeye imza attıklarını ifade etti. Karabeyoğlu’nun verdiği bilgilere göre, artışta özellikle rüzgar ve güneşteki hava şartlarının uygunluğunun yanı sıra Malatya’daki 13 MW’lık IOTA güneş ile Osmaniye’deki 80 MW kurulu güce sahip Sarıtepe-Demirciler rüzgar enerji santrali projelerinin de şirketin portföyüne katılması etkili oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 1.730 GWh’lık üretiminin 600,4 GWh’ı hidroelektriksantralleri (HES), 182.8 GWh’ı güneş enerji santralleri (GES) ve 946.9 GWh’ı da rüzgâr enerji santrallerinden (RES) geldi.Karabeyoğlu, “Rüzgâr ve güneşteki uygun hava şartları ile birlikte portföyümüze eklediğimiz yeni yatırımlar bu büyümeyi sağladı” dedi.

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