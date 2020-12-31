Akfen, yenilenebilir enerjiyi hızlı artırdı

570 bin hanenin enerjisi Akfen santrallerinden karşılandı. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, 2020 yılında rüzgâr ve güneşteki hava şartlarının enerji üretimine uygunluğunun yanı sıra devreye aldıkları yeni yatırımlar ile önemli bir büyümeye imza attıklarını ifade etti. Karabeyoğlu’nun verdiği bilgilere göre, artışta özellikle rüzgar ve güneşteki hava şartlarının uygunluğunun yanı sıra Malatya’daki 13 MW’lık IOTA güneş ile Osmaniye’deki 80 MW kurulu güce sahip Sarıtepe-Demirciler rüzgar enerji santrali projelerinin de şirketin portföyüne katılması etkili oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 1.730 GWh’lık üretiminin 600,4 GWh’ı hidroelektriksantralleri (HES), 182.8 GWh’ı güneş enerji santralleri (GES) ve 946.9 GWh’ı da rüzgâr enerji santrallerinden (RES) geldi.Karabeyoğlu, “Rüzgâr ve güneşteki uygun hava şartları ile birlikte portföyümüze eklediğimiz yeni yatırımlar bu büyümeyi sağladı” dedi.