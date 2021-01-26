26.01.2021 - 10:59 | | AA
Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti
Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılacak ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmayacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki aksam ve parçaların ithalatı, 5 dolar birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.
Bu görüntüye şikayet yağdı! Polis hemen harekete geçtiTaksim Meydanı'nda tiyatrocu olduklarını söyleyip kostümle gezerek turistlerden selfie karşılığında para isteyen beş kişi şikayet üzerine polis merkezine götürüldü. Beş kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçlarından idari para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak düzenlendiği öğrenildi.