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11.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Akıllı şehir’le yüksek tasarruf

Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası’nda yaptığı açıklamada, 5G ve yapay zeka yatırımlarını sürdürürken, “Yeni Nesil Şehirler İnisiyatifi” ile bu teknolojilerin ilk adımını 9 kentte hayata geçirdiğini duyurdu.

‘Akıllı şehir’le yüksek tasarruf

 

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ürün ve hizmetleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlıyor. “Yeni Nesil Şehir Platformu” adı altında, yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 50’den fazla hizmet sunuluyor.

Çalışmalar kapsamında Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Edirne’den sonra Elektronik Denetleme Sistemi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Nesil Kavşak ile Elazığ Belediyesi, Halka Açık Wi-Fi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil Uygulama ile Kütahya Belediyesi yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturuldu.

Elektrikten suya

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “Türk Telekom olarak Yeni Nesil Şehirler’de sensörler ve taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri Türk Telekom IoT platformunda işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.

Yeni Nesil Enerji uygulamaları sayesinde elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandığını bildiren Eser trafikte geçirilen sürenin yüzde 35 azaltılmasıyla yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlandığını kaydetti.

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