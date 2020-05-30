30.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Akıllı tekstille maske üretiyor
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Global Organic Textile Standard sertifikasıyla Türkiye'de yüzde 100 organik ev tekstili mamulleri üreten ilk üreticiyiz. Isı etkisini azaltan, nemi dengeleyen, serin tutan, antibakteriyel ve antiviral özellikleri olan ve yıkanabilen bu kumaşlar, farklı ürünlerde de çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Burada önemli olan Ar-Ge ve inovasyon. Şimdi de bu know-how'ımızı, akıllı tekstil özelliklerine sahip maske üretimine taşıyoruz" dedi.
Altın, şu bilgileri aktardı:
"Zorlu Tekstil olarak uzun yıllardır akıllı tekstil alanına yatırım yapıyoruz. Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan iplik ve kumaşlara sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayii ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey know how gerektiren akıllı tekstil ürünleri sunuyoruz. Örneğin ısı dengeleyici özelliği olan; mikrokapsül teknolojisinin lifin içerisine verildiği ürünlerimiz var.”