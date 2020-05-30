Akıllı tekstille maske üretiyor

Altın, şu bilgileri aktardı:

"Zorlu Tekstil olarak uzun yıllardır akıllı tekstil alanına yatırım yapıyoruz. Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan iplik ve kumaşlara sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayii ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey know how gerektiren akıllı tekstil ürünleri sunuyoruz. Örneğin ısı dengeleyici özelliği olan; mikrokapsül teknolojisinin lifin içerisine verildiği ürünlerimiz var.”