Akıllı traktörle tasarruf

Yürütülen çalışmalarla traktörler, sensör ve yerli konum belirleme komponentleri ile akıllanıyor. Yerli ve milli imkanlara üretilen TARNET ATS, çiftçilere arazileri üzerinde daha kolay ve daha az maliyetle işlem yapabilme yeteneği kazandırıyor.



Sistem otomatik ve manuel olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca akıllı telefonla herkesin sistemi kullanabilmesini de sağlıyor. ATS kullanan çiftçi ilk olarak arazisinin sınırlarını sisteme girecek. Akıllı sistem sayesinde ilaçlama, toprak işleme, ekim ve gübreleme gibi yapacağı iş için traktöre bir rota oluşturulacak.



Sürücüyle hareket eden traktör belirlenen rotada işlemini yaparken bir sapma olursa sistem uyarı verecek. Manuel kullanımında sisteme sürücü müdahale ederek sapmayı düzeltebilecekken, otomatik seçeneğinde ise sistem traktörü tekrar belirlenen rotaya sokacak.