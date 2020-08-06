‘Akıllı ulaşım’a geçiş hızlanacak

Karaismailoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’na ilişkin genelgeyi değerlendirdi. Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan eylem planını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla topyekün seferberlik halinde uygulayacaklarını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

İnsan ve çevre odaklı

“Teknolojik gelişmelerin yanı sıra hızlı kentleşme, araç sayılarındaki artış ve artan nüfusla birlikte toplu taşımaya olan ihtiyaca uygun olarak akıllı ulaşım sistemleri alanında hazırladığımız 25 Ekim 2014 tarihli strateji belgesi ve eylem planında güncellemeye gidiyoruz. Bu itibarla, ileri bilişim teknolojileri ile Türkiye’de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı geliştireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak devam eden veya yeni başlanan tüm ulaşım modlarımızda bilişim teknolojilerinden maksimum yararlanan, akıllı, güvenli, hızlı, ekonomik ve çevreye duyarlı sistem geliştiriyoruz.”

Karaismailoğlu, “Küresel düzeyde rekabetçi akıllı ulaşım sistemleri kuruyoruz. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, büyük ulaşım projelerimizin hizmete açılmasıyla ülkemizi kara ve demir yolu ağlarıyla örmüş olacağız” dedi.