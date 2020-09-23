23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Akkuyu’da 2. ünitede reaktör temeli tamam
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton dökme çalışmaları tamamlandı.
Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre, santralin ikinci güç ünitesinde reaktör binası temel plakasının en iyi şekilde sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Söz konusu demir miktarı, Eyfel Kulesi’ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit seviyede bulunurken, betonarme demirinin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas kullanıldı.
Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2.6 metre, derinliği ise 78 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldü.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.