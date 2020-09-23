BİST1.0960.00EURO8.96-0.15USD7.660.02ALTIN468.62-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Akkuyu’da 2. ünitede reaktör temeli tamam
    ABONE OL
    23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akkuyu’da 2. ünitede reaktör temeli tamam

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton dökme çalışmaları tamamlandı.

    Akkuyu’da 2. ünitede reaktör temeli tamam

     

    Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre, santralin ikinci güç ünitesinde reaktör binası temel plakasının en iyi şekilde sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Söz konusu demir miktarı, Eyfel Kulesi’ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit seviyede bulunurken, betonarme demirinin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas kullanıldı.

    Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2.6 metre, derinliği ise 78 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldü.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    3 bin fotokapan 7/24 av peşinde

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    İstanbul’u scooter’la gezdiler

    Sıradaki Haber