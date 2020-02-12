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    HaberlerEkonomi Haberleri Aksa Akrilik’in çevre konusunda derecesi arttı
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    12.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aksa Akrilik’in çevre konusunda derecesi arttı

    Aksa Akrilik, kurumsal çevre raporlama platformu CDP’nin 2019 Türkiye sonuçlarına göre ‘İklim Değişikliği’ derecelendirmesinde ikinci kez B- seviyesinde değerlendirildi.

    Aksa Akrilik’in çevre konusunda derecesi arttı

    Şirket ‘Su Programı’ derecelendirmesini ise B seviyesine yükseltti. Aksa Akrilik’ten yapılan açıklamaya göre, CDP programı kapsamında sera gazı emisyonları, iklim değişikliği, sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili şirket verileri gönüllülük esasına dayanarak CDP 2019 iklim değişikliği ve su programı soru listesine uygun paylaşıldı.

    CDP, şirketlere, kapsamlı ve bağımsız bir metodoloji kullanarak, beyanın kapsayıcılığı, farkındalık seviyesi, çevresel risklerin yönetimi ve çevre ile ilgili hedeflerin belirlenmesi gibi çevresel konularda liderlikle ilgili iyi uygulama örnekleri çerçevesinde A ile D- arasında not veriyor.

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